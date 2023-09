3 braquages signalés ce week-end à Kandi

Des citoyens dont un journaliste et un agent de la mairie de Kandi ont été victimes d’un braquage ce week-end.

Insécurité dans la commune de Kandi, département de l’Alibori. Selon les informations rapportées par Fraternité FM, un journaliste et un agent de la mairie de Kandi ont été braqués par des malfrats samedi 23 septembre 2023. Le braquage a eu lieu au quartier Albarika dans le 2è arrondissement de Kandi, non loin du CEG 2. Le troisième braquage a été enregistré dans la journée du dimanche 24 septembre 2023 dans le 3è arrondissement de Kandi. La victime est une dame. Lors de ces braquages, les malfrats ont emporté au total 3 motos, des téléphones portables et d’autres biens.

26 septembre 2023