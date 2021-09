27 écoles participent à la première formation à l’éducation à la paix au Niger

Récemment, 37 civils, dont 13 enfants, ont été tués par les attaques terroristes, menaçant la sécurité et la paix du Niger. Au milieu de ces difficultés sociales, la première formation d’éducation à la paix HWPL au Niger a réuni des enseignants qui aspirent à la paix.

27 enseignants de 27 écoles au Niger participent à la formation de 6 semaines qui a débuté le 13 août, organisée par l’ONG internationale pour la paix HWPL. Les objectifs de HWPL Peace Education sont de permettre aux étudiants de percevoir la juste valeur de la paix et de former des pionniers dans la diffusion d’une culture de la paix.

Le manuel sur la paix contient des principes de base et des contenus qui permettront aux gens de parvenir à la paix, tels que « la dignité de la vie », « la loyauté » et « la coexistence et la

durabilité ».

Les enseignants participants à la formation reconnaissent que l’éducation des jeunes doit être prioritaire pour résoudre les problèmes sociaux. Après la formation, les éducateurs pour la paix joueront un rôle essentiel en offrant aux étudiants des chances égales d’apprentissage et en jetant les bases du développement de l’éducation à la paix au Niger.

HWPL offre une éducation à la paix aux jeunes qui sont exposés à des conflits et menaces ethniques, raciaux et religieux dans le monde. Au total, 2 023 éducateurs dans 31 pays ont été formés en tant qu’éducateurs pour la paix. Des programmes d’éducation à la paix durable sont mis en œuvre dans des pays comme l’Inde et les Philippines.

18 septembre 2021 par