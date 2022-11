24 mois de prison requis contre 2 agents du CNHU, dossier renvoyé

Troisième audience ce mardi 22 novembre 2022 dans le dossier de décès de quatre patients au service de réanimation du Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou.

Après le premier procès du 25 novembre dernier qui a été renvoyé au 8 novembre, le troisième a été à nouveau renvoyé au 29 novembre 2022 ce mardi dans le cadre du dossier de quatre patients décédés au service de réanimation du CNHU-HKM.

Le dossier a été renvoyé sur la demande du Ministère public.

Une demande à laquelle s’est opposée les avocats de la défense.

Le ministère public a requis 24 mois dont 12 mois fermes de prison et une amende de 200.000 FCFA contre deux agents du CNHU poursuivis pour homicide volontaire. Il s’agit des agents Georges Tchiakpè et Sévérin Hounonkandé qui sont sous mandat de dépôt.

La relaxe a été requis la relaxe au bénéfice du doute contre deux agents de la société prestataire du CNHU.

Les faits remontent au 7 octobre 2022 où quatre personnes admises au CNHU sont mortes en salle de réanimation à la suite d’une coupure d’électricité. Le groupe électrogène de l’hôpital n’a pas fonctionné pour prendre le relais lorsque survient ce genre de panne.

Les responsables du CNHU, le ministre de la santé, l’Autorité de Régulation du Secteur de la Santé se sont saisis du dossier.

Le Chef de l’Etat a donné des instructions pour que les responsabilités soient situées.

Le directeur du CNHU, le personnel de l’hôpital ont été écoutés dans l’affaire

Dans la foulée, deux agents du CNHU de la division électricité et deux électriciens de la société en charge du fonctionnement du groupe électrogène du service de réanimation ont été arrêtés le 14 octobre 2022 à l’issue de l’audition d’une dizaine de personnes.

