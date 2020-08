21600 oeufs détruits dans le Borgou

La Direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Borgou a arraisonné et détruit, vendredi 14 août 2020, 21600 oeufs de contrebande à Kabo et à Sanson, des localités de la commune de Tchaourou.

Un véhicule contenant 700 plateaux d’oeufs de consommation soit 18 000 oeufs est arraisonné à Kabo. 3600 oeufs sont également saisis dans un camion à Sanson. Tous ces oeufs saisis ont été détruits en présence des propriétaires, des journalistes et des forces de l’ordre.

Selon Amadou Moumouni, chef service réglementation et contrôle à la Direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Borgou, l’objectif est d’empêcher la propagation de la grippe aviaire. "Si la maladie arrive à être introduite au Bénin, nos frères qui produisent ici n’auront plus de volaille. Et si les volailles meurent, c’est le chômage. Nous aurons donc des difficultés à avoir de la protéine animale", a-t-il martelé.

Larrêté interministériel n°2534/Maep/Mic/Mef/Dc/Sgm/De/Sa du 16 juillet 2020 a mis fin temporairement à l’importation, à la distribution, et au transit des volailles, parties ou abats de volailles congelés, poussins d’un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire.

M. M.

17 août 2020 par