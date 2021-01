« 2021 sera marqué par l’organisation d’une élection présidentielle transparente et inclusive », Talon

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a reçu ce jeudi 21 janvier 2021, les vœux des présidents d’institutions de la République. A cette occasion, il a réitéré son engagement et sa détermination à organiser une élection présidentielle transparente et inclusive.

« 2021 sera marqué par le défi de l’organisation d’une élection présidentielle transparente et inclusive », a rassuré le chef de l’Etat soulignant que les hommes et les moyens pour y parvenir ne feront pas défaut. Selon Patrice Talon, si 2020 a été l’année de test de résilience des réformes économique du Bénin face aux chocs exogènes, 2021 quant à elle s’annonce comme le test de résilience des réformes politiques.

Au sujet du caractère inclusif de l’élection présidentielle du 11 avril prochain, le ministre de la communication et de la poste, Alain Orounla au cours d’une sortie médiatique lundi dernier a rassuré les populations. Patrice Talon ne sera pas le seul candidat, avait déclaré le porte-parole du gouvernement. Une assurance que le chef de l’Etat a corroboré ce jeudi 21 janvier lors de la cérémonie de présentation de vœux.

F. A. A.

21 janvier 2021 par