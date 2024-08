20 millions de Fcfa décaissés au profit de 97 parents de triplés

Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a décaissé, ce mercredi 31 juillet 2024, une somme de vingt millions (20.000.000) de Fcfa au profit de 97 parents de triplés.

Des parents de triplés bénéficient de l’assistance financière du gouvernement béninois dans la prise en charge de leurs nouveau-nés. Le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a décaissé 20.000.000 de Fcfa pour assister 97 parents de triplés. Les transferts ont été effectués via l’opérateur CSM Celtiis. Cette assistance s’ajoute aux divers autres soutiens qu’apportent les Guichets Uniques de Protection Sociale (CUPS), ex Centres de promotion sociale (CPS) à ces parents.

Cet appui s’inscrit dans « la vision du Gouvernement qui est de soutenir davantage les couches vulnérables du Bénin et répond aux conditions fixées par l’arrêté ministériel N˚010/MASM/DC/SGM/DPAF/DGAS/DISS/SA095GG23 du 10 juillet 2023 ». Selon le ministère des Affaires scolaires, les bénéficiaires avaient déjà rempli des formalités administratives au niveau des GUPS de leurs localités respectives. Une commission s’est chargée de l’étude des dossiers.

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a invité « les populations concernées par cette mesure à se rapprocher du Guichet Unique de Protection Sociale (GUPS) de leurs localités respectives en cas de besoin ». L’assistance financière aux parents de triplés est une activité inscrite dans le Plan de Travail Annuel du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, sur financement du budget national.

