20 ans et 100 millions d’amende contre Komi Koutché

Le procès de l’ancien ministre des finances, Komi Koutché impliqué dans l’affaire Fonds national de Microfinance (FNM) s’est ouvert ce vendredi 03 avril 2020 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le ministère public avait requis contre l’ancien ministre une condamnation à la réclusion criminelle de 20 ans et une amende de 100 millions FCFA.

Komi Koutché, ministre de l’économie et des finances du Bénin, sous le régime de l’ancien président Boni Yayi et ses co-accusés seront bientôt fixés sur leur sort. Poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, abus de fonction, enrichissement illicite et corruption dans la passation des marchés publics, blanchiment de capitaux, le ministère public a requis vendredi dernier contre l’accusé principal Komi Koutché une condamnation à la réclusion criminelle à temps de 20 ans et une amende de 100 millions FCFA.

Il a également requis contre ses co-accusés Edenakpo Babanonla et Koundé Yves une condamnation à 7 ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 100 millions FCFA chacun.

Le sieur Edenakpo est poursuivi pour complicité des mêmes faits que Komi Koutché et Koundé Yves pour corruption dans la passation des marchés publics.

Le ministère public demande l’acquittement des sieurs Sidi Ali et Vincent Michodjehoun.

Toutes Les réquisitions du ministère public ont été confirmé par la Cour ce samedi matin.

A.A.AA

