2 morts et des blessés dans l’incendie d’un bus

Deux personnes mortes calcinées, une dizaine de blessés et d’importants dégâts matériels. C’est le bilan d’un accident de bus survenu dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 décembre 2021 non loin du CEG de Sirarou à Parakou.

Le conducteur d’un bus a perdu le contrôle au volant et le véhicule est tombé dans un ravin. Le bus a pris feu à la suite de l’accident. Bilan de l’incendie, deux personnes mortes calcinées, une dizaine de blessés et d’importants dégâts matériels. Selon Frissons radio, il a fallu plus de 2 heures aux sapeurs-pompiers pour arriver au bout de l’incendie. Le drame est survenu dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 décembre 2021 non loin du CEG de Sirarou à Parakou.

M. M.

15 décembre 2021 par ,