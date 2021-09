2 jeunes en prison pour viol collectif sur mineure

Un apprenti électricien âgé de 15 ans et son cousin de 17 ans ont été placés en détention à la prison civile d’Abomey-Calavi, mardi 07 septembre 2021, pour des faits de viol collectif sur une fille de 15 ans.

Un jeune de 15 ans, apprenti électricien, et son cousin âgé de 17 ans sont en prison depuis mardi 7 septembre 2021 pour des faits qui remontent au 23 août 2021 au quartier Agori (commune d’Abomey-Calavi).

Le lundi 23 août 2021, le jeune électricien intercepte une jeune fille de 15 ans et la fait entrer de force dans une maison avec l’aide de son cousin. Ils enferment la jeune fille dans une chambre et l’électricien abuse d’elle. La jeune fille a des saignements à la suite de ces rapports forcés. Ce qui oblige le violeur à se lever.

Le jeune électricien cède la place à son cousin de 17 ans qui passe également à l’acte pendant qu’un autre cousin gardait solidement les pieds de la jeune fille.

Alerté par les cris de la victime, l’un des frères des violeurs vient ouvrir la porte et délivre la jeune fille des mains de ses bourreaux.

Pas peur de réprimande, la jeune fille n’informe pas ses parents.

Mais trois jours après le viol collectif, les violeurs passent devant la maison de leur victime et se moquent de la jeune fille en présence d’un colocataire. Intrigué par le comportement railleur des jeunes garçons, le colocataire interroge la jeune fille qui dénonce ses violeurs.

Les parents de la victime sont informés et déposent une plainte au commissariat.

La police interpelle les deux présumés violeurs vendredi 03 septembre 2021. Le troisième est introuvable.

Lors des interrogatoires, les deux jeunes garçons reconnaissent les faits. L’examen médical révèle que la fille a perdu son hymen.

Les deux inculpés ont été placés en détention à la prison civile d’Abomey-Calavi, mardi 07 septembre 2021, après leur présentation au procureur pour viol collectif sur mineure.

