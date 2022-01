2 jeunes arrêtés pour détention d’armes à Adja-Ouèrè

Un pistolet de fabrication artisanale et une machette ont été retrouvés sur deux jeunes âgés de 19 et 23 ans à Ikpinlè dans la commune d’Adja-Ouèrè, département de l’Ouémé.

A la vue d’une patrouille policière dans la nuit dimanche 16 janvier 2022, deux jeunes hommes âgés de 19 et 23 ans ont jeté habilement des objets au sol. Il s’agissait d’un pistolet de fabrication artisanale et d’une machette. Les policiers procèdent à la fouille de la motocyclette des mis en cause. Les deux jeunes ont été interpellés et placés en détention provisoire pour détention illégale d’armes à feu en attendant leur présentation au procureur, a rapporté Frissons radio.

M. M.

18 janvier 2022 par ,