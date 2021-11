2 individus arrêtés, mâchoire et amulettes saisies

Deux individus ont été interpellés, vendredi 5 novembre 2021, à Lalo, département du Couffo.

A la suite d’une opération menée dans la nuit du jeudi 4 au samedi 5 novembre 2021, les agents du commissariat de Lalo ont appréhendés deux individus qui se déplaçaient à moto. Les deux étaient en possession d’un sac de riz de 5kg contenant une mâchoire humaine avec 16 dents, un lot d’amulettes et de gris-gris.

Les deux individus ont été embarqués au commissariat. Lors de leur interrogatoire, l’un des individus confie que le crâne humain lui a été remis par son père depuis 2012. Mais la mâchoire retrouvée en leur possession est maculée de sang.

Poursuivis pour trafic d’organes et d’ossements humains, les deux individus ont été placés en détention au commissariat de Lalo centre.

Les deux prévenus ont nom Daniel Kago et Laurent Kohoungo. Ils roulaient sur une motocyclette de marque Sanili immatriculée 2H 18 23 RB au moment de leur interpellation.

La police a ouvert des enquêtes complémentaires.

M. M.

6 novembre 2021 par