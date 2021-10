2 hommes condamnés à 5 ans de prison et 100.000F d’amende

Le Tribunal de Première Instance de deuxième classe de Parakou a condamné, mardi 19 octobre 2021, deux hommes pour des faits d’abus sexuel et d’escroquerie.

60 mois d’emprisonnement ferme et une amende de 100 mille francs CFA. C’est le verdict rendu, mardi 19 octobre 2021 dans une affaire de violence sexuelle exercée sur femme par le Tribunal de Première Instance de deuxième classe de Parakou à l’encontre de deux hommes.

Les deux hommes ont violé une dame et ont filmé l’acte. Ils ont ensuite menacé leur victime de payer une somme d’argent au risque de voir la vidéo du viol sur les réseaux sociaux.

La dame a signalé les faits à la police.

Poursuivis « abus sexuel et escroquerie », les deux individus ont été interpellés et déposés en prison. L’affaire a été jugée le mardi 19 octobre 2021 et les deux prévenus retournent en prison.

