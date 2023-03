1ère édition du Tropics Business Mixer le 25 mars à Cotonou

Le sommet d’affaires leader TROPICS BUSINESS SUMMIT annonce la tenue de son premier “Tropics Business Mixer” dédié au Bénin le 25 mars 2023. Ce business mixer en présentiel se donne le but de positionner la destination béninoise comme une terre d’investissement incontournable en Afrique de l’ouest.

Le Sponsor Diamant et Co-organisateur local FENU Group ouvrira le Tropics Business Mixer - Bénin lors de ce rendez-vous d’affaires. L’Hôtel Golden Tulip Le Diplomate situé à Cotonou accueillera cette édition inaugurale qui fera plein feu sur le secteur des industries créatives nationales.

Tropics Business Mixer - Bénin comprendra des conférences, des tables rondes, et une masterclass, qui se concentreront essentiellement sur le financement de l’innovation et des filières créatives à savoir, le design, l’architecture, les arts, la culture, l’artisanat, l’industrie automobile, la beauté, la cosmétique, la mode, les textiles, le luxe, le cinéma, la photographie, la vidéographie, la gastronomie, le tourisme, la musique, le divertissement, le sport, les jeux vidéos, les nouveaux médias, le marketing d’influence, la publicité, les softwares et logiciels électroniques, la technologie, l’économie digitale, l’édition, la littérature, les smart cities, l’immobilier, l’impact social, la recherche et le développement. Cette série de conférences se terminera par des séances privées de réseautage et laissera place à des rencontres privées post-mixers entre investisseurs et entrepreneurs.

Le ticket d’accès au Tropics Business Mixer-Bénin s’élève à 25 000 FCFA par personne et le pass individuel inclut la participation aux différentes conférences, à l’apéritif et enfin, aux sessions B2B de networking.

Pamela VIGNIKIN, CEO de FENU Group et Regional Partner du TROPICS BUSINESS SUMMIT pour la Région Afrique de l’Ouest déclare : « Le Bénin est un pays qui regorge de talents culturels et créatifs à tous les niveaux. Il est donc primordial pour le TROPICS BUSINESS SUMMIT de se pencher sur la valorisation de ce secteur qui fait déjà ses preuves notamment en créant un dynamisme autour du patrimoine béninois afin de le booster et d’en faire une valeur sûre de développement. Nous réaffirmons, de ce fait, notre soutien au secteur et ensemble avec les créatifs professionnels et émergents, nous pouvons mener des actions concrètes pour faire de ces filières des références au Bénin. Nous lançons un appel aux innovateurs, entrepreneurs, partenaires, sponsors et institutionnels béninois à se joindre à nous dans la dealroom pour explorer des synergies mutuelles et potentiellement rencontrer des investisseurs qui pourront propulser leurs initiatives pour qu’elles deviennent d’importants générateurs d’emplois et de revenus pour notre pays et notre continent ».

Vénicia GUINOT, Executive Chairwoman du conglomérat sud-africain TROPICS GROUP OF COMPANIES et Présidente du TROPICS BUSINESS SUMMIT, a déclaré : « Nous sommes honorés de compter FENU Group parmi nos Sponsors Diamants et co-organisateurs au Bénin dans l’optique d’explorer les instruments de financement dédiés au secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC). Notre série de mixers invite le secteur public-privé à la création d’un environnement qui sécurise les investissements dans les ICC afin de rendre le Bénin encore plus attractif en termes d’investissements. C’est aussi l’occasion de réitérer que la vision du TROPICS BUSINESS SUMMIT reste centrée sur le génie africain et le renforcement des capacités pour impulser un réel changement depuis la base. Nous nous activons de Cotonou à Johannesburg pour promouvoir nos talents locaux et pour marteler que les industries créatives sont un levier puissant pour la transformation du continent si ces filières arrivent à être dotées de moyens financiers conséquents, de compétences solides et d’infrastructures durables ».

Au cours des 20 dernières années, le secteur des industries culturelles et créatives a pris une part prépondérante dans l’économie panafricaine et mondiale. Selon le rapport de l’UNESCO “Un monde très culturel”, publié en 2015, en 2013, les industries culturelles et créatives ont généré 2 250 milliards de $US de revenus (soit 3,5% du PIB mondial) et 30 millions d’emplois (soit 1% de la population active mondiale). De plus, les filières créatives ont eu un effet d’entraînement sur d’autres secteurs dont l’économie numérique et ont renforcé encore plus l’attractivité des villes africaines.

En Afrique, le Nigeria est une puissance culturelle en raison de son industrie cinématographique Nollywood, qui a généré 20 millions de $US de revenue en 2021, et est la deuxième industrie cinématographique dans le monde en termes de volume. En outre, ses industries de la musique et de la mode du Nigeria sont au premier rang des exportations culturelles du pays.

Au Burkina Faso, le potentiel économique du secteur de la culture au Burkina Faso est indéniable, et peut devenir un véritable levier de développement. Plus de 170 000 individus, soit près de 2,14% de la population active du Burkina Faso, excellent une profession culturelle. Selon les estimations de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), la culture contribue à près de 4% du PIB burkinabè.

Au Bénin, les industries créatives restent une priorité pour le Gouvernement qui s’y investit à travers la mise en œuvre d’importantes réformes. Pour hisser ledit secteur au même niveau que d’autres secteurs en croissance, les pouvoirs publics s’impliquent pour jouer leur rôle institutionnel. Un investissement de 2 milliards d’euros est prévu à l’horizon 2026 en faveur des industries culturelles et créatives soutenu par des projets d’envergure tels que la création d’un quartier culturel et créatif à Cotonou et d’un centre pluridisciplinaire des arts.

TROPICS BUSINESS SUMMIT (TBS), d’une part, est un sommet d’affaires international axé sur l’action et les résultats qui relie l’ensemble des 54 pays africains au reste du monde. Ledit sommet sud-africain a lieu chaque année au mois d’octobre en présentiel et en livestream depuis le début de la pandémie du Covid19. C’est un forum de négociation et une marketplace, où les organisateurs du sommet, avec leurs partenaires mondiaux, positionnent le continent africain comme une destination d’investissement clé, forgent de nouvelles synergies et structurent de nouvelles transactions qui aideront à combler le fossé financier qui perdure entre les marchés anglophone, francophone, lusophone, hispanophone et arabophone. Depuis 2017, les entreprises participantes bénéficient de la possibilité de s’entretenir avec des leaders de petites et moyennes entreprises (TPE, PME et PMI), de structures du secteur public-privé, des plateformes d’investissement (angel investisseurs, venture capital, fonds d’amorçage, fonds d’investissement, banques commerciales et d’investissement, fonds mutuels, fonds de garantie, des family offices, etc.), d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises, de délégués commerciaux et bien plus encore.

FENU Groupe, d’autre part est une agence digitale de conseil en image basée à Cotonou qui écoute les dirigeants pour les conseiller et leur apporter tout leur savoir-faire. Relooking personnel et professionnel, formations et consultations autour du conseil en image et enfin la création de matériels de relooking à destination des professionnels et du grand public. Le groupe optimise l’image du dirigeant et apprend des techniques pratiques grâce à des méthodes exclusives, en ligne ou en présentiel. Ceci, pour renforcer votre “communication non visuelle” en sensibilisant ses clients à l’impact de l’image de marque.

Si vous souhaitez participer au Tropics Business Mixer-Bénin du 25 Mars 2023 à l’Hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou ou encore pour soutenir l’initiative en qualité de partenaire ou sponsor, veuillez-vous inscrire sur https://bit.ly/3J3hwjz. Pour devenir Sponsor ou Partenaire, écrivez à hello@tropicssummit.com c’c tropicsbusinessevents@gmail.com.

2 mars 2023 par ,