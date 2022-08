18 volontaires du Corps de la Paix prêts à servir les communautés béninoises

Dix-huit (18) nouveaux volontaires du Corps de la Paix ont prêté serment ce jeudi 25 août 2022 à la résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis. La cérémonie a eu lieu en présence de l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et de plusieurs autres invités.

Après deux ans d’interruption en raison du Covid-19, les volontaires du Corps de la Paix reprennent du service au Bénin. 18 nouveaux volontaires du Corps de la Paix se sont engagés ce jeudi 25 août à travailler au cours des deux prochaines années avec les communautés béninoises sur des projets dans les domaines de l’agriculture, de la santé communautaire et de l’éducation à travers l’enseignement de la langue anglaise. Ce, au terme de leur stage préliminaire de recyclage linguistique, technique, et transculturel. Lors de leur stage, ces 18 volontaires ont appris la langue française ainsi que les langues locales telles que le Fon et le Bariba. « Vous avez persévéré et terminé avec succès cette formation exigeante. Nous sommes fiers de vous tous. Vous avez fait preuve d’une résilience incroyable (…). Je suis toute heureuse de votre détermination », a déclaré la directrice Pays du Corps de la Paix, Marguerite Roy. Elle a remercié le gouvernement béninois pour son soutien infaillible dans le cadre de la mise en œuvre du Programme du Corps de la Paix au Bénin depuis 1968. « Merci pour cette belle preuve d’amitié », a ajouté Marguerite Roy.

L’Ambassadeur Erick Jean-Marie Zinsou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a salué l’engagement des Etats-Unis d’Amérique aux côtés du gouvernement béninois. Les domaines d’intervention du Corps de la Paix, poursuit-il, sont prioritaires dans le Programme d’Actions du Gouvernement.« L’impact significatif des différentes interventions du Corps de la Paix démontrent leur pertinence et ne fait que conforter la coopération fructueuse qu’entretient les gouvernements du Bénin et des Etats-Unis », a affirmé le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Il a exhorté les volontaires à travailler de manière collégiale et sans relâche dans leurs communautés d’accueil pour le développement du Bénin.

L’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Brian Shukan a remercié l’équipe de formateurs qui n’a ménagé aucun effort pour que chaque stagiaire atteigne le niveau de langue et de compétence requises. Le diplomate américain est heureux de constater l’engagement des volontaires à contribuer au développement du Bénin.

La mission du Corps de la Paix est de promouvoir la paix et l’amitié dans le monde en remplissant trois objectifs. Il s’agit pour les volontaires de mettre leur savoir-faire et leur assistance technique au service des communautés d’accueil ; aider les populations du pays hôte ȧ avoir une meilleure connaissance et compréhension du peuple américain ; aider le peuple américain ȧ avoir une meilleure connaissance et compréhension des populations du pays hôte. Les Volontaires du Corps de la Paix mènent leur mission avec l’aide des autorités locales.

Akpédjé A.Ayosso

