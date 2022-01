161 décès et 538 cas sous traitement

Recrudescence des cas de Covid-19. Le Bénin a enregistré en quelques jours de nouveaux cas de Covid-19.

Selon le bilan fait par les autorités sanitaires, le Bénin compte à la date du 02 janvier 2022 un total de 25.522 cas confirmés. Parmi ces cas, 24.823 sont déclarés guéris et 538 sont sous traitement. Le nombre de décès est de 161 décès. Récemment, le gouvernement béninois à travers le Comité interministériel de gestion de la crise sanitaire a annulé toutes les manifestations culturelles qu’il a prévues au profit des populations dans le cadre des fêtes de fin d’année. Les concerts de Fally Ipupa et les nuits artistiques et culturelles de Cotonou ont été annulés en raison de la hausse rapide des cas de contamination de Covid-19 observée depuis quelques jours.

Les populations sont appelées à aller se faire vacciner et à respecter les gestes barrières (port de masque obligatoire, distance sociale de 1 mètre minimum entre personnes, se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou avec du gel hydro alcoolique etc.).

En cas d’apparition de symptômes, il faut appeler immédiatement le numéro gratuit 136.

