Du 02 au 06 septembre 2024, la 15ème Assemblée Générale de l’Union Africaine de Radiodiffusion (UAR) (www.UAR-AUB.org) s’est tenue à Gaborone, au Botswana, sous le thème « L’avenir des médias africains face aux défis des nouvelles technologies et des changements climatiques »

Cette rencontre a été marquée par des discussions stratégiques et des décisions majeures pour l’avenir des médias africains.

LES GRANDS AXES DE LA RÉUNION DE GABORONE

1. Le Conseil Exécutif (02 septembre 2024)

Le Conseil Exécutif de l’UAR a ouvert la rencontre de Gaborone, avec une réunion clé le 02 septembre 2024. Lors de cette assise, deux initiatives importantes ont été annoncées :

– Le lancement de l’Observatoire Africain de l’Intelligence Artificielle. Cet observatoire, logé au sein de l’UAR, a pour mission de suivre, analyser et anticiper les impacts de l’intelligence artificielle sur les médias africains.

Il vise à promouvoir l’intégration des nouvelles technologies dans les médias du continent tout en tenant compte des réalités locales.

- La Poursuite de la mise en œuvre de la Fondation de l’UAR pour la Lutte contre le Cancer. Le Conseil a instruit le Directeur Général de l’Union, M. Grégoire Ndjaka, de continuer la mise en œuvre de cette fondation, lancée en mars 2024 au Cameroun, pour intensifier la lutte contre le cancer qui touche près d’un quart de la population africaine aujourd’hui. Ceci à travers la formation des journalistes prioritairement, mais aussi des campagnes de sensibilisation et des actions concrètes de soutien aux patients et aux systèmes de santé en Afrique.

2. L’Assemblée Générale (03 au 04 septembre 2024)

- L’Assemblée Générale a vu une forte mobilisation africaine et internationale, soulignant l’importance croissante de l’UAR sur la scène mondiale des médias. Lors de cette session, six nouveaux membres ont été officiellement intégrés :

- La China Media Group (CMG)

- La Voice of America (VOA)

- La Russia Today (RT)

- La Radio Television Nationale de Chine (NRTA)

- La SPUTNIK

- La MUSLIM TELEVISION ASSOCIATION

Ces nouvelles adhésions renforcent le réseau de l’UAR et ouvrent de nouvelles perspectives de coopération internationale dans le domaine des médias.

3. Les Awards UAR

Une cérémonie de remise des awards a honoré les meilleures productions et innovations médiatiques africaines. Ces prix ont récompensé les initiatives exceptionnelles dans les domaines du journalisme, de l’innovation technologique, et de la production de contenu traitant des enjeux climatiques et environnementaux.

4. Messages de reconnaissance et de félicitations

Le Président du Conseil Exécutif de l’UAR a remercié chaleureusement le peuple botswanais et son Président Son Excellence MOKGWEETSI MASISI pour l’organisation, la qualité de l’accueil réservé aux participants, ainsi que pour tous les efforts consentis pour assurer la réussite de cet événement majeur pour le secteur des médias en Afrique.

La 15ème Assemblée Générale de l’UAR à Gaborone a été un succès retentissant notamment sur le plan de l’organisation, le nombre des participants, l’arrivée d’une demi-douzaine de nouveaux membres venant de plusieurs continents dont les Amériques, l’Asie, ce qui témoigne de l’ouverture et de l’influence croissante de l’UAR.

Cette Assemblée générale a été une excellente opportunité qui a permis le renforcement les médias du monde et ceux de l’Afrique.

Grégoire NDJAKA

