150 pasteurs adhèrent au parti FCBE

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) s’agrandit. Des hommes de Dieu ont marqué leur adhésion à la formation politique de l’opposition ce mercredi 23 février 2022 à Cotonou.

Des pasteurs prêts à mouiller le maillot pour les FCBE lors des prochaines joutes électorales. Au nombre de 150, la délégation a été conduite par Florentin Dovonon. Dans la déclaration lue par ce dernier, ces nouveaux adhérents se disent prêts et déterminés pour mouiller le maillot pour une victoire écrasante des cauris aux prochaines législatives.

Le secrétaire exécutif national du parti a été rassurant lors de la cérémonie d’adhésion des nouveaux membres. Pour Paul Hounkpè, l’heure n’est pas à la politique de « œil pour œil, dent pour dent ». « C’est le moment de faire des additions et des multiplications pour agrandir la famille des cauris. Vous êtes les bienvenus et vous ne serez pas considérés comme nouveaux. Vous êtes là pour la victoire écrasante de la FCBE », a-t-il souligné.

Des sources proches du parti renseignent que les jeunes de la ville de Parakou organisent un regroupement le weekend prochain. Une déclaration d’adhésion est également attendue à cette occasion.

Ces derniers soutiens interviennent quelques semaines après une série de démissions de conseillers FCBE dans le département du Borgou.

F. A. A.

24 février 2022 par