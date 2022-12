15 présumés cybercriminels déposés en prison

Déférés devant la Cour de Répression et des Infractions Économiques et du Terrorisme cette semaine, 15 présumés cybercriminels ont été déposés en prison.

Des présumés cybercriminels placés sous mandat de dépôt. Plus de trente personnes ont été interpellées par l’Office central de répression de la cybercriminalité dans les villes de Cotonou, Abomey-Calavi et Bohicon. 20 personnes ont été présentées à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme pour des faits liés à la cybercriminalité.

15 personnes ont été déposées en prison. La Criet a relâché 4 personnes. Une personne est poursuivie sans mandat de dépôt.

25 décembre 2022 par ,