15 Béninois obtiennent la bourse France Excellence Bénin

Au titre de l’année universitaire 2024-2025, 15 nouveaux lauréats béninois ont obtenu la bourse France Excellence Bénin.

Le gouvernement français a lancé en février dernier, un appel à candidatures pour l’octroi des bourses d’enseignement supérieur à des étudiants et chercheurs béninois au titre de l’année universitaire 2024-2025. Le but de la ‘’Bourse France Excellence Bénin’’ est de « renforcer, par une mobilité dans un établissement d’enseignement supérieur français, l’excellence des parcours académiques des étudiants et chercheurs béninois ». Il vise aussi « à soutenir les candidatures d’excellence en lien avec les grandes orientations de la coopération entre la France et le Bénin, notamment en matière de recherche ».

Cette année 15 nouveaux lauréats béninois, dont 5 femmes, ont obtenu la bourse France Excellence Bénin, ce qui porte le nombre total de lauréats à 32 selon l’Ambassade de France au Bénin.

La bourse complète comprend le statut de boursier France-Excellence avec la sécurité sociale, la priorité d’accès au logement étudiant, l’exonération des frais de visa et l’assistance offerte par Campus France Paris ; un billet d’avion aller-retour pour la France ; une allocation mensuelle (doctorant : 1 500 € ; SSHN jeune chercheur : 1 705 € ; SSHN chercheur confirmé : 2 000 €) ainsi que la gratuité des déplacements sur le territoire français si ces derniers sont nécessaires pour rejoindre une université de province.

A.A.A

19 août 2024 par ,