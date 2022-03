14 bénéficiaires du projet VaRRIWA en atelier

Quatorze organisations du Bénin, Burkina-Faso, Togo, Sénégal bénéficient d’un financement de près de 03 millions d’euros de l’Union Européenne dans le cadre de la mise en œuvre du projet VaRRIWA, porté par l’Agence Universitaire de la Francophonie. Ce mardi 1er mars 2022, la Directrice Régionale de l’AUF en Afrique de l’Ouest, Mme Ouidad Tebbaa, a présidé la cérémonie officielle de l’atelier de lancement des projets tiers-VaRRIWA. Elle a réuni en ligne le représentant de l’OEACP, les directeurs généraux des agences partenaires du projet VaRRIWA, les recteurs et directeurs généraux des universités et structures bénéficiaires.

A la suite d’un appel à propositions lancé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et ses partenaires, 14 projets ont été sélectionnés au Bénin (03) Burkina-Faso (03), Togo (04), Sénégal (04) dans le cadre de la Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation(VaRRIWA). D’une durée de quatre (04) ans, le projet VaRRIWA est financé par le Fonds ACP pour l’innovation, une des composantes du Programme de Recherche et d’Innovation de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec la contribution financière de l’Union européenne (11e FED). Les 14 organisations des quatre pays de l’Afrique de l’Ouest bénéficient d’un financement de près de 3 millions d’euros. Selon la Directrice Régionale de l’AUF en Afrique de l’Ouest, Ouidad Tebbaa, le financement des projets sélectionnés dans les 04 pays, vise à mettre sur pied des dispositifs d’accompagnement à la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation et à développer des programmes de formations au profit des chercheurs, innovateurs, inventeurs et entrepreneurs sur la propriété intellectuelle et les mécanismes de valorisation économique des résultats de la recherche et de l’innovation. Il permettra aussi de mettre en réseau tous les acteurs de la recherche et de l’innovation pour faciliter la coopération entre acteurs et permettre une systématisation du transfert de technologie.

Voici les projets retenus par pays

Le projet VaRRIWA informe le directeur régional adjoint-projets (AUF) Laurent Ilboudo, a pour objectif de contribuer à la création d’un environnement incitatif au transfert de technologie et à l’innovation durable dans les quatre pays de la région ouest-africaine. Les 14 projets ont été sélectionnés sur la base de trois priorités : quatre (04) projets pour développer des formations sur la valorisation de la recherche et de l’innovation, huit (08) projets pour construire des dispositifs pérennes d’appui à la valorisation de la recherche et de l’innovation et deux (02) projets pour le réseautage des acteurs de la recherche et de l’innovation. Le Chef régional du projet VaRRIWA Alioune Faye a fait une présentation succincte des projets tiers financés par pays. Au Bénin, il y a deux projets de l’Université d’Abomey-Calavi et un projet de l’Université de Parakou.

Il est prévu les mercredi 02 et jeudi 03 mars, des travaux de groupe avec les chefs de projets pays VaRRIWA et les équipes projets des tiers. Ils vont procéder à la reformulation des cadres logiques, échanger sur les mécanismes de suivi des projets et définir les axes de collaboration entre les projets.

Selon la représentante de l’OEACP Laure Dutaur, les bénéficiaires sont chargés de soumettre des rapports narratifs et financiers dans le respect des règles et du contrat. Elle a insisté sur la responsabilité de chaque partie pour l’atteinte des objectifs fixés. Les directeurs généraux des agences partenaires du projet VaRRIWA, recteurs et directeurs généraux des universités et structures bénéficiaires ont remercié l’AUF et les bailleurs de fonds pour l’initiative. « Merci pour cette opportunité qui va contribuer au renforcement du plan de la synergie entre la recherche et l’innovation et le développement de nos sociétés. Félicitations à tous les lauréats, nous serons à leurs côtés tout au long de ce processus pour que ces différents projets puissent impacter nos sociétés », a déclaré le représentant de la Direction de la Recherche Scientifique et Technique du Togo (DRST).

Le directeur de l’Agence Béninoise de Valorisation de la Recherche et de l’Innovation Technologique (AbeVRIT), Professeur Pierre Dossou Yovo a invité tous les bénéficiaires à conduire les projets avec professionnalisme « Nous sommes là pour leur porter assistance au niveau national », a-t-il ajouté. Mme Ouidad Tebbaa a aussi rassuré les bénéficiaires de l’accompagnement de l’AUF pour la mise en œuvre du projet VaRRIWA.

