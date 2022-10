14 052 entreprises créées au Bénin au 3e trimestre 2022

Le Bénin a enregistré au 3e trimestre 2022, 14 052 nouvelles entreprises contre 13 928 au 2e trimestre 2022. C’est ce que renseigne le rapport statistique sur la création d’entreprises au Bénin, trimestre 3- 2022 publié sur le site de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx).

Selon le rapport statistique sur la création d’entreprises au Bénin, au 3ème trimestre 2022, « le nombre des entreprises créées est de 14 052 contre 13 928 au 2ème trimestre 2022 et 13 462 au 3ème trimestre 2021, soit respectivement une hausse trimestrielle de 124/ 0.9% et une progression annuelle de 590/ 4.4% ».

Les Entreprises Individuelles (EI) ont affiché un effectif de 12 832, les Sociétés à Responsabilité Limité (1 160) et les Sociétés par Actions Simplifiées (15). Les cinq (05) secteurs d’activités en tête de création d’entreprises sont : le commerce (6 9079), la télécommunication et le numérique (3 161), la construction (627), l’agro-alimentaire (456) et les prestations intellectuelles (342).

« Au 3e trimestre 2022, trois (03) créateurs d’entreprises sur dix (10) sont des femmes. Les femmes créatrices d’entreprises sont ressorties à 4 825 (34%) au 3e trimestre 2022, en augmentation annuelle de 390/8.8% par rapport à 4 435 (32.6%) femmes inscrites au 3e trimestre 2021. En variation trimestrielle, comparé à 4 554 (32.2%) femmes créatrices d’entreprises enregistrées au 2e trimestre 2022, elles ont progressé de 271/6%. », renseigne le rapport. La même source souligne que « ces évolutions sont non seulement en lien avec l’amélioration du climat des affaires mais aussi avec la mise en œuvre des politiques de promotion des femmes, du projet ‘’Microcrédit Alafia’’. Les cinq (05) premiers départements ayant enregistré une forte création d’entreprises au cours de ce trimestre sont : l’Atlantique, le Littoral, l’Ouémé, le Zou et le Borgou. Les premiers pays détenteurs de capital social du secteur privé au Bénin au 3ème trimestre 2022 sont : le Bénin (78.42%), le Niger (10.24 %) ; l’Inde (3.25%) ; la Russie (1.67%) ; la Chine (0.81%) et le Nigéria (0.60%).

A.Ayosso

