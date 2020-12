Le commissariat marché de Dantokpa a conduit, mercredi 16 décembre 2020, l’opération « Coup de poing ». La police Républicaine a démantelé un reseau dans une maison au quartier Missèbo. Il s’agit d’individus dont l’âge est compris entre 20 et 35 ans et qui sont spécialisés dans la vente du chanvre indien et d’autres stupéfiants.

Les 11 personnes qui s’adonnent également à la consommation de drogue ont été interpellées par la police.

