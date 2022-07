11 accords à signer en présence de Macron à Cotonou

L’axe Paris-Cotonou se renforce ! Dans le cadre de la visite de travail au Bénin du président français Emmanuel au Bénin, onze partenariats de coopération seront signés entre les deux parties.

Il sera procédé ce mercredi 27 juillet 2022 à la signature de onze (11) accords de coopération Bénin-France en présence des présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron.

Les partenariats s’inscrivent dans le cadre de la mise en place de nouvelles formations de qualité destinées aux jeunes du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest.

Ces formations seront développées à Sèmè City, la cité internationale de l’innovation et du savoir.

