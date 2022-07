11.000.000t de produits vivriers envisagés pour 2022-23

La production de culture vivrière connaîtra une hausse de 4,6% et ressortirait à 11.591.735 tonnes pour le compte de la campagne agricole 2022-2023, selon une note de la Direction de la Statistique Agricole et la Direction de la Panification, de l’Administration et des Finances d’avril 2022.

Les prévisions de la campagne agricole 2022-2023 sont prometteuses.

Il ressort de ces prévisions globalement que les productions céréalières tirées par la production du riz devraient connaître un accroissement de 6,1% par rapport à la production de la campagne 2021-2022. Quant aux racines et tubercules, leur croissance qui serait de 3,2% serait probablement plus faible relativement aux autres groupes de cultures. Les légumineuses consécutivement au rythme de croissance du soja devraient connaître une production de 691 575 tonnes soit un accroissement de 9,8% par rapport à la campagne 2021-2022. Les cultures maraichères à la suite des effets probables des nombreuses actions connaitront une croissance plus élevée (10% par rapport à la campagne la campagne agricole 2021-2022). Les productions du coton, de l’ananas et de l’anacarde devraient connaître une croissance respective de 4,5%, 5,2% et 8,7% par rapport à la production de la campagne 2021-2022.

La production de culture vivrière connaîtra une hausse de 4,6% et ressortirait à 11.591.735 tonnes pour le compte de la campagne agricole 2022-2023 comparativement à la campagne 21-22 (11.085.512 tonnes), selon une note de la Direction de la Statistique Agricole et la Direction de la Panification, de l’Administration et des Finances d’avril 2022.

Selon la note, « les prévisions en matière de production agricole au titre de la campagne 2022-2023 ont été réalisées sur la base de l’application d’une hypothèse de croissance moyenne pondérée au niveau des chiffres de production et tiennent compte des réalisations majeures prévues dans le Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026, volet agriculture ».

M. M.

10 juillet 2022 par