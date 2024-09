105 millions et 1,5 milliards CFA pour le commandant de la Garde Républicaine

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après une heure du matin, l’ancien ministre des sports Oswald HOMEKY a été interpellé au moment où il transmettait six sacs remplis de billets de banque au Commandant de la Garde Républicaine.

Des premières investigations, il apparaît que le Commandant de la Garde Républicaine ayant en charge la sécurité du Chef de l’État a été entrepris par le ministre Oswald HOMEKY pour son compte et celui de Mr Olivier BOKO à l’effet d’opérer par la force un coup d’État dans la journée du 27 septembre 2024.

C’est dans ce cadre que dès le 06 août 2024 les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NSIA BANQUE Côte d’Ivoire au profit du Commandant de la Garde Républicaine. La preuve de l’ouverture du compte a été transmise au bénéficiaire avec un solde initial de cent cinq millions (105 000 000) FCFA.

Pour achever de vaincre la résistance du Commandant de la Garde Républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024, en espèce, une somme de FCFA un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) décomptée en 129 lots de dix millions constitués de billets de dix mille et 42 lots de cinq millions constitués de billets de 5000.

Cette somme qui aurait été mobilisée par Mr Olivier BOKO a été chargée dans un véhicule de type 4X4 de marque Toyota PRADO appartenant à Mr Oswald HOMEKY et muni d’une fausse immatriculation.

C’est à l’occasion de la remise dudit véhicule et de la somme de CFA 1 500 000 000 que la Brigade Criminelle a procédé à l’interpellation de Mr Oswald HOMEKY et du Commandant de la Garde Républicaine.

Dans l’heure qui a suivi, Mr Olivier BOKO a également été interpellé par les éléments de la Brigade Criminelle.

L’enquête en cours s’attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits.

Je ne manquerai pas, s’il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l’évolution de cette procédure.

Je vous remercie

Fait au Parquet Spécial, le 25 septembre 2024 Le Procureur Spécial,

Elonm Mario METONOU

