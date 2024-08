101 animateurs à recruter au profit des centres Barka

Un recrutement a été lancé dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 3 du Programme d’Appui à l’Éducation et à la Formation des Enfants de 9 à 15 ans hors du système éducatif formel (PAEFE).

L’Unité de gestion du PAEFE (Programme d’Appui à l’Éducation et à la Formation des Enfants de 9 à 15 ans hors du système éducatif formel)/ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP) a lancé le recrutement de 101 animateurs au profit des centres Barka.

Les animateurs titulaires seront dans l’Atacora et la Donga, le Borgou et l’Alibori ainsi que 25 réservistes dans les langues que sont : Dendi, Baatonum, Fulfudé, Ditammari, Boo, Waama et Yoruba.

Placé sous la coordination du superviseur PAEFE et du chef de la circonscription scolaire du territoire de ressort, chaque animateur est chargé d’assurer le déroulement de l’enseignement pédagogique bilingue (langue du milieu et français) dans les centres Barka conformément aux orientations du PAEFE et en fonction des programmes/curricula développés.

Les personnes désireuses de postuler doivent être de nationalité béninoise, âgé de 20 à 40 ans au 31 décembre 2024. Elles doivent jouir d’une bonne moralité, être titulaire au minimum du Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) option enseignement primaire, du Baccalauréat ou tout autre diplôme équivalent. Ces personnes doivent être aptes à l’enseignement.

Les candidats qui ont déjà été enseignants dans l’éducation formelle ont un atout supplémentaire. Ceux qui veulent candidater doivent aussi maîtriser l’élocution, la lecture et l’écriture de la langue de la commune de son choix (Dendi, Baatonum,Fulfudé, Ditammari, Boo, Waama et Yoruba). Les candidats sont obligés de résider ou être prêt à résider dans le village d’implantation du centre Barka et être immédiatement disponible.

Le contrat sera un contrat à durée déterminée renouvelable chaque année. Les candidats ayant présenté un dossier complet vont subir un test écrit en lecture d’une heure, en mathématiques d’une heure et dans la langue locale choisie qui va aussi durer une heure. Le test écrit aura lieu à l’École Urbaine Centre de Natitingou.

Le dossier de candidature sera présenté sous pli fermé dans une enveloppe portant la mention – Dossier de candidature au poste d’animateur des cendre Barka avec la précision de la commune et de la langue choisies. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au samedi 16 août 2024. Une attention particulière sera accordée aux candidatures féminines.

Le dossier de candidature est composé de :

– une demande manuscrite adressée au Président du Comité de recrutement précisant la commune choisie et la langue maîtrisée :

– une copie légalisée du diplôme :

– la preuve de la maîtrise de la langue choisie :

– une copie légalisée de l’acte de naissance ou une copie simple de l’acte de naissance sécurisée :

– une copie légalisée du certificat de nationalité :

– un casier judiciaire datant de moins de trois mois - les copies des attestations de travail :

– les copies des attestations et preuves des expériences précédentes.

Le dossier doit être déposé dans l’un des lieux ci-après :

– au Secrétariat Général du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire à Porto-Novo :

– au siège de la coordination du PAEFE/HELVETAS à Parakou ;

– à l’antenne HELVETAS de Natitingou :

– au secrétariat de la DDEMP de l’Alibori :

– au secrétariat de la DDEMP de l’Atacora :

– au secrétariat de la DDEMP du Borgou ;

– au secrétariat de la DDEMP de la Donga :

– dans chacune des Mairies des quatre (04) départements.

Les communes et les langues

Atacora

Boukoumbé (6 centres Barka)

Villages

Koupagou, Koupagou-K, Kounakogou, Koucotougou, Kounatchantiégou, Koubéntiégou : Ditammari

Cobly (4 centres Barka)

Villages et langues

Nanagadé (Fulflulde), Bagapodi (Ditammari), Tokidi (Fulflulde), Kountori (Fulflulde)

Matéri (2 centres Barka)

Villages et langues

Féhoun, Couforpissiga (Fulflulde)

Natitingou (5 centres Barka)

Villages et langues

Pouya, Yarikou, Péporiyakou (Waama), Dikouan (Ditammari), Bantina (Fulflulde)

Tanguiéta (5 centres Barka)

Villages et langues

Tchanwassaga, Douai, Biacou (Fulfulde), Tora (Waama), Nigneri (Ditammari)

Toucoutouna (3 centres Barka)

Villages et langues

Tchkalakou (Fulfulde), Kouarfa Centre, Tanyoukou (Waama)

Kerou (5 centres barka)

Villages et langues

Gouré-Fongo, Sarè-Toura, Tchoukangnè, Kérou Wirou Bansou, Saka-Sérou (Fulfulde)

Kouandé (3 centres Barka)

Villages et langues

Kédékou, Dékérou (Baatonum), Boroyindé (Waama)

Pehunco (6 centres Barka)

Villages et langues

Soaodou (Baatonum), Borokpèrè, Yèbakarou (Fulfulde), Tobré, Yirékou, Bouérou (Baatonum), Mami (Camp Peulh), Tchaley, Kpélite, Atchamka-Kola (Fulfulde)

Donga

Bassila (4 centres Barka)

Villages et langues

Adjimon (Yoruba), Ouli Adjirekou, Fèèlè (Fulfulde), Camp pionnier (Ditamari)

Copargo (5 centres Barka)

Villages et langues

Kawkon, Tcharitéri, Sédara, Youtansi, Kpateri (Fulfulde)

Djougou (4 centres Barka)

Villages et langues

Moula-Batoulou (Dendi), Gangamou, Dékia (Fulfulde)

Ouake (5 centres Barka)

Villages et langues

Gorobani-Adjandja

Pamou, Mami (Camp Peulh), Tchaley, Kpélite, Atchamka-Kola

Borgou

Parakou (3 centres Barka)

Villages et langues

Gah-Gnankabou, Sawararou, Gounin Baka (Baatonum)

TCHAOUROU (1 CENTRE BARKA)

Sabé (Baatonum)

N’DALI (1 CENTRE BARKA)

Gah Sasso (Fulfulde)

PERERE (1 CENTRE BARKA)

Won (Baatonum)

BEMBEREKE (1 CENTRE BARKA)

Sombouan 1 (Fulfulde)

KALALE (2 CENTRES BARKA)

Gbassi Gando, Bakessini (Fulfulde)

NIKKI (1 CENTRE BARKA)

Kouladjé (Fulfulde)

Alibori

KANDI (1 CENTRE BARKA)

Teri (Baatonum)

GOGOUNOU (2 CENTRES BARKA)

Tchoupounga, Chou frisé (Fulfulde)

SEGBANAN (1 CENTRE BARKA)

Serebani (Boo)

BANIKOARA (1 CENTRE BARKA)

Yamakaki (Fulfulde)

MALANVILLE (1 CENTRE BARKA)

Galiel de Saï-Tounga, Château de Wolo (Dendi)

KARIMAMA (1 CENTRE BARKA)

Kompa (Dendi)

6 août 2024 par ,