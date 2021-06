1000 participants attendus au Benin Investment Forum 2021 en août

Les investisseurs publics et privés seront à Cotonou du 26 au 27 Août 2021 dans le cadre de la 4ème édition du Benin Investment Forum.

Faire découvrir, échanger et partager les nouvelles dynamiques économiques du Bénin, permettre l’avancement des projets au Bénin jusqu’à des étapes bancables, à la levée de capitaux et à l’accélération de la clôture financière des transactions. Tels sont, entres autres, les objectifs du Benin Investment Forum. Pour cette 4ème édition, des panels de haut niveau, des séances interactives entre les investisseurs porteurs de projets et les représentants des institutions publiques, des visites d’entreprises et sites touristiques, une rencontre d’affaires, des réunions en présentiel et en ligne organisées en français et anglais etc, sont les activités prévues.

Plus de 1000 participants sont attendus à ce grand rendez-vous qui permettra de présenter les opportunités d’investissement au Bénin dans tous les secteurs d’activités ainsi que les mesures incitatives.

La rencontre d’affaires permettra de vulgariser les réformes structurelles facilitant le climat des affaires, d’accroître et diversifier les Investissements Directs Étrangers (IDE), de mobiliser des fonds pour le financement de projets d’envergure et de nouer de nouveaux partenariats et des alliances stratégiques.

