10 jours pour retirer les corps abandonnés à Djougou et Tanguiéta

Le Procureur de la République près le Tribunal de Natitingou a donné un ultimatum aux personnes qui ont abandonné des corps à la morgue dans les hôpitaux.

Les personnes ayant abandonné des corps à l’hôpital St Jean de Dieu et à l’hôpital de la mère et de l’enfant ORDRE DE MALTE de Djougou à se présenter pour les formalités de retrait au plus tard le 21 avril 2024.

« Passé ce délai, les services compétents desdits hôpitaux sont autorisés à procéder à l’inhumation des corps abandonnés non retirés », a mis en garde le Procureur près le Tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou dans un communiqué en date du 11 avril.

M. M.

14 avril 2024 par