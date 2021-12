Le procès de Joël Aïvo et de des coaccusés s’est ouvert ce lundi 6 décembre 2021 à la CRIET à Porto-Novo.

Après sa réquisition, le Ministère Public, demande à la Cour de déclarer coupables le professeur Joël Aïvo et ses coaccusés dans l’affaire "complot contre l’autorité de l’État et blanchiment de capitaux". Il a demandé de les condamner à 10 ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 50 millions FCFA chacun.

Après cette réquisition, défense a poursuivi sa plaidoirie.

Affaire à suivre ...

