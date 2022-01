1 agriculteur et 2 bergers blessés dans une altercation

Un berger et un agriculteur se sont donné des coups de machette, lundi 3 janvier 2022 dans la commune de Zagnanado.

Un berger accompagné de deux autres de ses pairs faisait paître son troupeau dans les cultures de tomate et manioc d’un agriculteur, lundi 3 janvier 2022, à Zagnanado lorsque le propriétaire du champ arriva. L’agriculteur tenta d’éloigner le troupeau de bœufs mais n’y parvient pas. Une vive altercation se déclenche entre lui et le berger. Le propriétaire du champ et le berger se donnent des coups de machette lors de la violente altercation. Conséquence : les deux bergers et l’agriculteur sont blessés.

