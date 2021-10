09 hommes arrêtés pour cambriolage

Les éléments du commissariat du 6è arrondissement de Cotonou ont démantelé un réseau de cambrioleurs à Cotonou. Neuf (09) individus ont été interpellés dans plusieurs quartiers de la ville vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021.

Le commissariat du 6è arrondissement de Cotonou a ouvert une enquête suite à un cambriolage perpétré sur un véhicule au quartier Hindé samedi 02 octobre 2021. Les malfrats ont emporté divers objets et des numéraires.

Vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021, la police a interpellé neuf (09) individus dont quatre (04) receleurs dans plusieurs quartiers de Cotonou. Les perquisitions effectuées à leur domicile ont permis de saisir six (06) motocyclettes, trente huit (38) téléphones portables haut de gamme ; huit (08) ordinateurs portatifs de différentes marques, trois (03) postes téléviseurs portables plasma, des pièces de tissu, des appareils électroménagers et beaucoup d’autres objets d’origine douteuse.

Akpédjé A. Ayosso

20 octobre 2021 par