09 décès enregistrés sur 207 sorties

Les sapeurs-pompiers ont effectué la semaine écoulée plusieurs interventions sur le territoire national. 09 décès ont été enregistrés sur plus de 200 sorties.

Selon le point fait par le lieutenant Lauriane Amoussou sur Frissons radio, le groupement national des sapeurs-pompiers est intervenu 207 fois au profit des concitoyens.

Les accidents les plus marquants sont ceux de la voie publique du lundi 27 juillet et du mercredi 29 juillet. Les interventions ont été effectuées respectivement par les centres de secours de Bohicon et d’Abomey Calavi.

Dans le premier cas, un motocycliste a percuté un véhicule en stationnement occasionnant une victime. Évacuée aux urgences du Ceg Goho, elle a été déclarée morte.

Pour le second cas, il s’agit d’un motocycliste qui a été renversé par un véhicule gros porteur. Une victime est décédée dans cet accident.

5 août 2020 par