08 présumés cybercriminels déposés en prison

08 présumés cybercriminels ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Misérété, vendredi 25 mars dernier. Ils sont poursuivis pour des faits d’escroquerie via internet.

Des présumés cybercriminels en détention provisoire à la prison civile d’Akpro-Missérété. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), après avoir auditionnés les mis en cause, a décidé de les placer en détention provisoire.

Le mode opératoire des présumés cybercriminels consiste à proposer des prêts fictifs en ligne, et à procéder à des pratiques de maraboutage.

Ils seront jugés très prochainement.

F. A. A.

28 mars 2022 par ,