08 présumés cybercriminels arrêtés à Natitingou

La police a interpellé dans la nuit du vendredi 09 au samedi 10 août 2024, 08 présumés cybercriminels à Natitingou, département de l’Atacora.

Des cybercriminels dans les mailles de la police à Natitingou. Une collaboration entre le Centre national des investigations numériques et le commissariat central de la ville a permis d’interpeller 08 d’entre eux dans la nuit du vendredi 09 au samedi 10 août 2024. Deux véhicules de marque Lexus et Mercedes, et une moto Pcx ont été saisis après leur interpellation.

Les mis en cause seront présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

12 août 2024