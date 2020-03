08 partis sur 09 ont reçu leurs récépissés provisoires

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) Emmanuel Tiando, a donné un point de presse dans la nuit de ce samedi 14 mars 2020. Au cours de la rencontre avec les médias, il a fait le point de cette première étape d’enregistrement des déclarations de candidatures aux élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Sur les 09 partis ayant déposé de dossiers le 11 mars dernier, 08 ont pu obtenir leurs récépissés provisoires. Il s’agit du Bloc républicain (BR), de l’Union progressiste (UP), des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), des Forces cauris pour le développement du Bénin (FCDB), du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin), du Parti du renouveau démocratique (PRD), de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), et du Parti pour l’éveil et la relève (PER). Seul le MPL de Sabi Sina Korogoné a été recalé pour avoir déclaré plus de candidatures que le nombre exigé.

Après cette première phase de complétude de déclarations de candidatures, l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin pourra donc procéder à l’examen approfondi des dossiers des 08 formations politiques. Ces partis selon Emmanuel Tiando auront l’obligation de satisfaire dans les meilleurs délais, aux exigences et insuffisances qui seront relevées. Ce n’est qu’après cette étape importante qu’ils pourront être admis définitivement aux élections communales et municipales du 17 mai 2020.

F. A. A.

