06 nouveaux complexes pour transformer le manioc, le maïs et le riz

Six (O6) unités agro-industrielles formalisées en coentreprises et dédiées aux filières manioc, maïs et riz dans les communes de Toffo, Dassa-Zoumè, Kétou, Aplahoué, Bantè et Bopa ont reçu l’appui du gouvernement pour leur installation et fonctionnement. C’est à l’issue du Conseil des ministres du 18 septembre 2024.

Le gouvernement du Bénin a autorisé, en Conseil des ministres, la contractualisation dans le cadre de l’installation et l’appui au fonctionnement de six complexes de transformation dans les filières manioc, maïs et riz, de type coentreprise pour le compte du Projet d’Appui au Développement agricole et à l’Accès au Marché.

« Ledit projet vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les revenus des petits producteurs, en particulier les femmes et des jeunes. Dans sa mise en œuvre, il prône un changement de paradigme axé sur la création durable de valeur ajoutée par la promotion des partenariats économiques inclusifs reliant les petits producteurs et leurs organisations au secteur privé et au marché », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 18 septembre 2024.

Les interventions du projet, précise le gouvernement, répondent aux besoins d’investissement de taille requis dans les filières agricoles conventionnelles (riz, maïs et manioc) porteuses de croissance. « Il promeut les partenariats productifs au sein des acteurs de chaînes de valeur ayant des relations d’affaires et des intérêts communs et qui sont susceptibles d’élaborer ensemble un plan d’affaires pour améliorer la transformation et la commercialisation des produits, l’objectif étant d’accroître les revenus. C’est dans ce cadre qu’il accompagne ses bénéficiaires dans la mise en place et le renforcement des capacités de six unités agro-industrielles formalisées en coentreprises et dédiées à ces filières dans les communes de Toffo, Dassa-Zoumè, Kétou, Aplahoué, Bantè et Bopa ».

Au Bénin, la stratégie nationale de promotion des filières met l’accent sur trois filières conventionnelles – le riz, le maïs et le manioc – dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et d’augmenter les revenus des populations rurales.

M. M.

18 septembre 2024 par ,