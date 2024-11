05 personnes dont un militaire jugées à la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné un militaire et 04 autres personnes ce jeudi 07 novembre 2024. Ils sont poursuivis pour trafic de drogue et blanchiment de capitaux.

Une affaire de drogue et de blanchiment de capitaux devant les juges de la CRIET ce jeudi 07 novembre. L’affaire implique un militaire et 04 autres personnes. Ils sont poursuivis pour des faits de trafic de drogue et de blanchiment de capitaux.

La substance en cause dans ce dossier selon l’homme en uniforme, ne serait pas de la drogue. A la barre, il déclare que c’est une substance qui lui permet de conserver ses produits de pharmacopée, étant donné qu’il occupe une partie de son temps à la phytothérapie.

Une déclaration qui contredit celles qu’il avait faites lors de l’enquête préliminaire. En effet, il aurait confié à l’un des autres prévenus qu’il voulait lui vendre de la drogue à une somme de 06 millions de francs CFA. Selon les autres prévenus, il serait le cerveau de l’opération ayant conduit à leur interpellation.

Le dossier est renvoyé au 12 décembre prochain pour les réquisitions du ministère public et les plaidoiries.

F. A. A.

7 novembre 2024