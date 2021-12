05 nouveaux ambassadeurs présentent les copies figurées de leurs lettres de créance

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci, a reçu ce jeudi 02 décembre 2021, les copies figurées des lettres de créance de 05 nouveaux ambassadeurs. Ces diplomates représentent respectivement la Libye, la Guinée équatoriale, Israël, l’Arabie saoudite et l’Australie.

De nouveaux ambassadeurs au Bénin. Omar Abdel Hadi Al-Fargany de la Lybie a ouvert le bal au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. C’est un pilote de formation. Il entend donner un nouveau souffle et une nouvelle orientation à la coopération entre le Bénin et la Lybie. Très heureux d’être à Cotonou, il a rassuré de travailler pour le rayonnement de la coopération entre les deux pays.

Francisco Edú Ngua Mangue est le nouvel ambassadeur de la Guinée équatoriale près le Bénin, avec résidence à Abuja. Celui-ci ambitionne au cours de son séjour à Cotonou, dynamiser la coopération entre le Bénin et la Guinée équatoriale dans plusieurs secteurs. Le nouvel ambassadeur est né le 7 janvier 1962. Il est titulaire d’un Master industriel d’automobile. Francisco Edú Ngua Mangue a représenté son pays en Afrique du Sud avec juridiction sur plusieurs pays.

L’Israélien Leo Vinovezky est le 3ème diplomate reçu par le chef de la diplomatie béninoise. Avant sa nomination au Bénin, il a occupé depuis 2017, le poste de directeur des Relations extérieures et de la collaboration internationale de l’Agence spatiale israélienne puis coordonnateur du Mashav. De 2003 à 2016, il fut successivement vice-ambassadeur d’Israël en Uruguay, vice-consul général en Philadelphie, vice-directeur des communautés juives, puis directeur adjoint Amérique centrale et Caraïbes, vice-ambassadeur au Brésil, en Ethiopie, au Rwanda et au Burundi. Il a sa résidence à Abidjan.

Faisal Ebrahim Alajrafi Alghamdi est très déterminé à faire bouger les lignes entre le Bénin et l’Arabie saoudite. Depuis 2018, il a occupé le poste de directeur de l’Administration des pays arabes africains. Le nouvel ambassadeur de l’Arabie saoudite est titulaire d’un Master en relations internationales. La 2ème session de la grande commission mixte entre le Bénin et son pays qui se tiendra du 18 au 20 janvier 2022, est le premier chantier sur lequel il va travailler.

John Gerard Donnelly de l’Australie a fermé la marche des ambassadeurs. Il est titulaire d’une Licence professionnelle obtenue en 1987 à l’Université de Sydney et d’une Maîtrise en administration publique de l’Université nationale australienne en 2012. Il a exercé les fonctions de directeur de la section Engagement international (commerce de services) au ministère australien des Affaires étrangères.

