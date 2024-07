On connaît désormais l’identité des athlètes qui iront défendre les couleurs nationales à Paris du 26 juillet au 11 août à l’occasion des Jeux Olympiques 2024.

Après l’Euro et la Copa America, place aux Jeux Olympiques Paris 2024. Alors que les préparatifs continuent avec les listes des différents athlètes au niveau de chaque pays, le Bénin vient de dévoiler ses représentants. Ils sont au total cinq.

Il s’agit de : Noelie YARIGO (800m) et Valentin HOUINATO (Judo -81kg). Ces deux athlètes ont pu obtenir directement leur qualification. En plus de ces deux s’ajoutent ceux qui sont favorisés par le principe de l’universalité. Ce sont : KIKI Didier (100m), KPADE A. M. Roger Dodji (100m dos) et DOUILLET I. Eliane (50m nage libre).

Les JO Paris 2024 démarrent vendredi 26 juillet prochain.

6 juillet 2024