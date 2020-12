04 trafiquants d’ivoire condamnés ce mardi

Le tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi a statué sur le sort de 04 trafiquants d’ivoire ce mardi 24 novembre 2020.

12 mois d’emprisonnement ferme, 300.000 F CFA d’amende, et 1.000.000 F CFA de dommage et intérêt, c’est la peine requise par le tribunal contre les mis en cause. Ces trafiquants ont été pris en flagrant délit de commercialisation de défense d’éléphants le 17 octobre dernier. Un acte qui viole les dispositions de la loi portant régime de la faune en République du Bénin.

F. A. A.

26 novembre 2020 par