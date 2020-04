03 nominations dans 02 ministères

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 22 avril 2020 sous la présidence du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche :

Directeur du Conseil agricole, des Innovations et de la Formation entrepreneuriale : M. Macaire Jules FABOSSOU

Directeur de la Législation rurale, de l’Appui aux Organisations professionnelles et à l’Entrepreneuriat agricole : M. Abdel Rachid NOUHOUM

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi :

Inspecteur général du ministère : M. Mamadou Adam DJAOUGA

