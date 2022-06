02 sociétés agréées au Code des Investissements

Sunda Benin Limited Sarl et Fan Sen Sarl sont agréées au Code des Investissements. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 08 juin 2022.

Selon le Conseil des ministres « le bénéficie des régimes privilégiés de ce code a été sollicité par deux sociétés qui ont soumis leurs requêtes relatives à des projets visant à fournir des produits dont la demande au plan local est assez élevée ». Il s’agit de Sunda Benin Limited Sarl pour l’installation et l’exploitation d’une unité industrielle de fabrication de protèges pour bébés ; et de Fan Sen Sarl en vue de la mise en place d’une unité de fabrication de contreplaqués.

« Leur installation contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays et permet de créer de la valeur ajoutée à l’économie nationale, sans compter la main d’œuvre qu’elle va générer », ajoute le Conseil des ministres. Par ailleurs, informe la même source, le développement de leurs activités permettra, dans le premier cas, de mettre fin aux importations et, dans le second, de les réduire sensiblement.

A.Ayosso

