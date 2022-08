02 morts sur l’axe Etoile Rouge-Saint Jean

Deux morts ont été enregistrés ce mardi 09 août 2022 dans un accident de circulation sur l’axe Etoile Rouge-Saint Jean.

Accident de circulation à Cotonou, avant le carrefour Cossi sur l’axe Etoile Rouge-Saint Jean. Deux personnes à moto ont été percutées par un camion gros-porteur. Le motocycliste en direction de l’Etoile Rouge roulait sur la voie bitumée et non sur la piste cyclable. Ayant aperçu les policiers, il a voulu s’échapper en empruntant le sens interdit. Le motocycliste et celui qu’il a remorqué se sont retrouvés brusquement sous le camion.Ils sont décédés sur-le-champ. Les deux corps ont été conduits à la morgue.

par ,