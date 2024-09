Ellipse art projects présente la première exposition en France de Nobel Koty

Lauréat de la quatrième édition du Prix ellipse dédiée à la création béninoise, Nobel Koty bénéficie d’une bourse de production afin de donner corps à un projet inédit.

Intitulée « Incertitudes », cette exposition dépeint les tourments auxquels l’humain fait face tout au long de son existence. À travers l’autoportrait, Nobel Koty transcende le superficiel afin d’explorer en profondeur les différentes couches émotionnelles inhérentes à l’être humain, invitant ainsi le spectateur à rejoindre ce voyage intime. Son projet « Incertitudes » détourne ce genre pictural, tel un miroir reflétant les différents états affectifs de l’humanité, face à une société en pleine mutation.

Nobel Koty est le lauréat de la quatrième édition du Prix ellipse créé en 2021 par le fonds de dotation ellipse art projects. Après le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Togo, l’édition 2024 est dédiée aux artistes visuels africains (de 18 à 40 ans) résidant au Bénin.

Cette nouvelle édition a connu un réel succès avec 72 dossiers de candidatures départagés par un jury indépendant, composé de professionnels de l’art contemporain et de la scène béninoise. Grâce au soutien du fonds de dotation ellipse art projects, Nobel Koty bénéficie de sa première exposition personnelle en France durant la prochaine foire AKAA – ALSO KNOWN AS AFRICA, du 18 au 20 octobre 2024. Inspirée par la tradition animiste, impliquant que le corps, l’âme et l’esprit sont indissociables, la série « Incertitudes » illustre la manifestation physique des sentiments parcourant l’Homme lorsqu’il est assailli par le doute. Ces phases de tourments perturbent le besoin constant de contrôle propre à l’être humain, bouleversant ainsi son équilibre interne. Rassemblant neuf toiles, l’exposition « Incertitudes » entraîne le spectateur dans une introspection profonde, le confrontant à ses propres frustrations et à la nécessité de lâcher-prise pour atteindre la paix intérieure.

Né en 1988 à Cotonou, Bénin, Nobel Koty crée des autoportraits lui permettant de sonder son monde intérieur. En se représentant sur un fond neutre, le jeune homme fait le vide autour de lui, se mettant à nu. Sa démarche artistique introspective explore la notion de pudeur et le lien que l’individu entretient avec son enveloppe charnelle, qui protège et réconforte, faisant ainsi de ses toiles un refuge où la fragilité humaine peut se dévoiler sans retenue.

Les œuvres de Nobel Koty révèlent la vulnérabilité de l’être humain, capturant des instants d’incertitude qui ouvrent la voie à un profond retour sur soi. Ces moments de doute sont essentiels à notre construction personnelle, développant notre empathie et notre compréhension des mécanismes qui parfois nous échappent. En invitant à une réflexion sur la condition humaine, il encourage chacun à explorer à son tour les méandres de sa propre existence pour mieux appréhender le monde qui nous entoure.

Le Prix ellipse

En lien avec une thématique propre à chaque édition (Tradition Contemporaine pour cette édition 2024), le Prix ellipse est une compétition d’art visuel itinérante s’adressant à la création artistique d’un pays différent chaque année.

Ce concours vise à diffuser les messages portés par des artistes de tous horizons afin d’encourager les échanges interculturels faisant ainsi de la créativité un renfort du lien social.

Par ailleurs, le Prix ellipse souhaite promouvoir la mobilité des artistes émergents et initier des opportunités professionnelles au-delà des frontières.

Le Jury

• Armelle Dakouo

Directrice artistique de AKAA et commissaire d’exposition indépendante

• Dominique Zinkpè

Artiste plasticien béninois et président du Centre, Abomey-Calavi

• Céline Coyac Atindehou

Directrice de l’hôtel Maison Rouge

• Lylly Houngnihin

Directrice exécutive Laboratorio Arts Contemporains

Les Partenaires

Afin de consolider son engagement, ellipse art projects s’associe avec des partenaires dans le but de démultiplier ses capacités d’action auprès de la scène artistique mise à l’honneur chaque année.

Les partenaires de cette quatrième édition sont :

• AKAA, ALSO KNOWN AS AFRICA, Paris

• Laboratorio Arts Contemporains, Cotonou

• Institut Français du Bénin, Cotonou

• Hôtel Maison Rouge, Cotonou

ellipse art projects

ellipse art projects a été créé en 2020 à l’initiative d’Ellipse Projects, entreprise européenne spécialisée dans les infrastructures de pointe, dans les domaines de la santé et du digital, opérant principalement en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud-Est. Véritable levier de durabilité favorisant croissance économique et inclusion sociale, la culture est indéniablement fragilisée par le manque de soutien aux artistes, aux initiatives et aux structures œuvrant à sa diffusion, à sa valorisation et à sa protection.

Dans le sillage d’implantation géographique de la société fondatrice Ellipse Projects, le fonds de dotation ellipse art projects a pour ambition de favoriser les échanges au sein des territoires à travers l’art en incitant au partage des savoirs et au dialogue entre les cultures.

