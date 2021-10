Washington ne peut pas aider l’Europe à surmonter la crise énergétique

Les autorités américaines ne peuvent pas faire grand-chose pour aider les pays européens à surmonter la crise énergétique. Washington ne peut pas donner des ordres aux entreprises privées à qui elles devraient vendre leur gaz naturel liquéfié (GNL). C’est ce qu’a déclaré lundi à une conférence de presse destinée aux journalistes étrangers le conseiller américain à la sécurité énergétique mondiale Amos Hochstrein.

On lui a demandé si les États-Unis pouvaient aider l’Europe à surmonter la crise énergétique en lui livrant du GNL. "Je pense que les États-Unis livrent déjà des quantités suffisantes de GNL sur le marché. Le gouvernement américain ne donne pas d’indications à nos entreprises à qui elles doivent vendre leur produit", a répondu Amos Hochstrein.

"Je ne pense pas que le gouvernement américain puisse faire encore quelque chose. Les États-Unis sont déjà un des plus grands exportateurs du gaz sur le marché mondial, ils détiennent une part du marché très importante".

La crise dans le secteur gazier européen s’est exacerbée cet automne, quand les prix sur le marché spot ont grimpé rapidement pour dépasser 1.000 dollars pour 1.000 m3 et friser 2.000 dollars sur fond du faible taux de remplissage des réserves gazières européennes.

Source : TASS

25 octobre 2021 par