Une foire itinérante à partir du 1er décembre 2022 dans sept (07) villes du Bénin pour franchir un nouveau cap dans le développement des sept (07) Pôles de développement agricole (PDA). C’est une initiative de Wangnigni 229, une marketplace qui offre en ligne toutes les gammes de produits fabriqués au Bénin.

Du 1er décembre 2022 au 14 janvier 2023, Wangnigni 229 sera à Abomey-Calavi, Bohicon, Parakou, Natitingou, Kandi, Malanville et Pobè de façon itinérante. S’en suivra la mise en place des boutiques témoins et des mobiles shop pour faire connaître les produits, les rendre accessibles et disponibles pour les consommateurs.

Il s’agit d’un projet du programme de mise en marché des produits locaux (MMPL) dans les sept PDA.

C’est une activité qui fait suite à celle du mois de « Consommons local », organisée en octobre par le gouvernement.

Selon Enoch Hounkpè, coordonnateur du programme MMPL, la particularité de la foire, c’est qu’elle va se tenir de façon itinérante.

Le thème est intitulé « Mise en marché des produits locaux pour franchir un nouveau cap dans le développement des PDA au Bénin ». L’objectif de la foire, informe-t-il, est de faire connaître les produits locaux et de les rapprocher des consommateurs.

La foire va démarrer par la commune d’Abomey-Calavi. Il est prévu dans les pôles (villes), trois jours d’exposition des produits locaux, des panels, des jeux concours etc. A la fin de chaque foire, des boutiques témoins seront installées afin d’assurer la disponibilité des produits. « Ce sont des boutiques physiques/témoins qui vont servir de points de relais pour assurer la permanence des produits qui seront exposés parce qu’à la fin de chaque exposition, la population vient à la recherche des produits et ne savent plus vers qui se tourner », a affirmé le coordonnateur du programme MMPL. Pour les autres communes qui ne pourront pas abriter l’évènement, il sera procédé à un déploiement des boutiques mobiles à des endroits stratégiques (marchés, ministères etc.) pour vendre les produits. « Sur toute l’étendue du territoire national, les gens ont besoin de connaître nos produits. Quand on va le faire comme cela, les produits seront tellement vus que l’action qui va suivre ne sera que de payer parce que la plus belle femme du monde va mourir célibataire tant que personne ne la drague », a ajouté Enoch Hounkpè.

Dans le cadre de cette foire, l’accent est mis sur les produits certifiés, ayant l’autorisation de mise sur le marché s’il s’agit des produits pharmaceutiques, agroalimentaires et cosmétiques. Les entrepreneurs qui ont déjà entamé le processus peuvent participer à la foire itinérante, édition 2022.

Akpédjé Ayosso

31 octobre 2022 par ,