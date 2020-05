« Voter UDBN, Notre victoire est assurée ! »

Les Béninois iront aux urnes le dimanche 17 mai prochain pour élire leurs conseillers communaux et municipaux. A quelques heures du scrutin, l’amazone Claudine Afiavi Prudencio lance un appel au vote pour le parti du maïs nourricier.

L’honorable Claudine Afiavi Prudencio invite les électeurs à voter massivement pour l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN).

En course pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020, l’UDBN a résolu de porter très haut l’étendard de la femme béninoise et de promouvoir la jeunesse en positionnant sur sa liste plus de candidatures féminines et de jeunes.

Le parti regroupe en son sein des femmes et des hommes de qualité aux compétences avérées.

Dans son message, la présidente de l’UDBN a remercié tous ceux qui envoient les messages de félicitations notamment les organisations de la société civile qui marquent leur reconnaissance pour l’effort fourni par la formation politique. « Nous pensons avoir joué notre partition. C’est le moment pour que tous ceux qui croient en cet idéal, nous rejoignent », a-t-elle lancé. A l’adresse de toutes les femmes et à tous les jeunes du Bénin, l’honorable rappelle que le combat n’est pas celui d’une personne. « Ce combat n’est pas seulement le combat de Claudine Afiavi Prudencio. C’est la cause de nous tous. Nous devons donc nous unir pour relever les nobles défis qui se dressent devant nous », a soutenu l’Amazone de la politique.

Elle invite les femmes, les jeunes et toutes les personnes soucieuses du développement de nos communes, à rejoindre le navire UDBN. « Avec l’UDBN, plus rien ne sera comme avant dans nos communes ! », promet-elle.

« A toutes les Amazones et à tous les Soldats de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau, je dis bon courage. Impossible n’est pas UDBN. Notre victoire est assurée ! », a déclaré Claudine Afiavi Prudencio.

Les Béninois sont appelés à faire le bon choix le dimanche 17 mai 2020. « Voter UDBN, en apposant le cachet sur le maïs, le maïs qui garantit la sécurité alimentaire à toutes les familles », lance la présidente de l’UDBN.

