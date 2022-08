Voici pourquoi l’UDBN existe juridiquement

L’annonce du retrait de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) du Bloc Républicain (BR) a suscité une vague d’interprétations quant à l’existence juridique du parti. Dans un entretien accordé à Le Matinal, le député Gérard Gbénonchi a donné des clarifications sur le sujet.

Le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale et membre du parti Union Progressiste Gérard Gbénonchi, a fait savoir lundi 18 août dernier que « tant qu’il n’y aura pas un congrès qui proclame sa dissolution et les formalités de radiation au niveau du Ministère de l’intérieur, l’UDBN existera toujours et existe toujours juridiquement ».

A l’en croire avant d’aller à la fusion, il y a un processus à suivre. « Il faut aller lire les statuts du BR, lire les statuts de l’UDBN pour savoir qu’est-ce que les statuts prévoient en matière de fusion avec une autre organisation et ils vont essayer donc d’harmoniser les textes pour aller à la fusion. C’est les statuts qui prévoient comment est-ce que le parti fusionne avec un autre parti ou avec un autre mouvement. Tant qu’il n’y aura pas un congrès de l’UDBN qui proclame sa dissolution et les formalités de radiation au niveau du Ministère de l’intérieur, l’UDBN existera toujours et existe toujours juridiquement. Donc, la démarche qui est faite n’est qu’une démarche politique. Le reste, je pense que les actes concrets suivront pour qu’au plan juridique, on puisse constater la disparition de l’UDBN au profit donc du BR », expliqué le député Gbénonchi aux journalistes.

M. M.

18 août 2022 par ,