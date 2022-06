Voici les conditions d’accès aux formations et stages professionnels

Par décret en date du 04 mai 2022, le chef de l’Etat Patrice Talon a défini les conditions d’accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des Eaux, Forets et Chasse et modalités d’organisation.

Selon l’article 2 du décret, les diplômes professionnels reconnus pour l’accès et l’avancement en grades des conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse sont définis comme suit : diplôme de conservateur des Eaux, Forêts et Chasse ou autre diplôme reconnu équivalent ; diplôme forestier d’accès au corps des conservateurs supérieurs des Eaux, Forêts et Chasse ou autre diplôme reconnu équivalent ; diplôme d’études supérieures des Eaux, Forêts et Chasse ou autre diplôme reconnu équivalent.

Outre ces diplômes, les conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse peuvent bénéficier des formations de spécialisation pour obtenir : le diplôme de spécialisation des conservateurs ou autre diplôme reconnu équivalent ; ou le diplôme de spécialisation de spécialistes ou autre diplôme reconnu équivalent.

« Le Diplôme de spécialisation des conservateurs et le Diplôme de spécialisation de spécialistes n’entrent pas en jeu pour les avancements », précise l’article 2.

La formation initiale des élèves conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse est sanctionnée par le Diplôme de conservateur des Eaux, Forêts et Chasse.

Le décret précise des conditions d’accès pour la formation initiale des conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse, des conditions d’accès pour les autres formations des conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse et les phases d’organisation des stages professionnels.

10 juin 2022 par