Voici le spécimen du Bulletin unique

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a dévoilé ce jour mercredi 15 avril le spécimen du bulletin unique dans le cadre des élections municipales et communales du 17 mai 2020. La cérémonie de dévoilement de la maquette s’est déroulée en présence des représentants des partis politiques en lice. Les responsables des différentes formations politiques vont faire des observations et des suggestions à la CENA pour améliorer la qualité de la maquette avant l’impression du bulletin unique qui va servir aux électeurs pour le vote.

Dans le cadre dudit scrutin, cinq partis politiques sont en compétition. Il s’agit du PRD (Parti du Renouveau Démocratique), de l’UP (Union Progressiste), du BR (Bloc Républicain), de l’UDBN (Union Démocratique pour un Bénin Nouveau) et des FCBE (Forces Cauris pour un Bénin Emergent.

